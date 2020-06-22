ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

واشنطن/ الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأقرب وقت ممكن.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان الإثنين، إن ترامب وماكرون أجريا مكالمة هاتفية.



وأضاف أن "الزعيمين تناولا أهم القضايا الثنائية والإقليمية، وأكدا على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات بين الأطراف الليبية في أسرع وقت ممكن".

وأردف أن "ترامب وماكرون أكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري من قبل جميع الأطراف بشكل فوري للحيلولة دون خروج النزاع الليبي عن السيطرة وتحوله إلى مواجهة أكثر خطورة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.