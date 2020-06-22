"حقوق الإنسان" الأممي يعتمد قرارات داعمة لفلسطين

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

اعتمد مجلس "حقوق الإنسان" الأممي، الاثنين، بأغلبية ساحقة، 3 قرارات داعمة لفلسطين.



جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، تناول الجلسة 43 لمجلس حقوق الإنسان.



وقال المالكي، إن القرار الأول يدين المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث صوتت لصالحه 36 دولة، وضده دولتان، وامتنعت9 دول عن التصويت.



أما القرار الثاني، وفق المالكي، فيتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، وتصويت دولتين ضده.



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فيما تعلق القرار الثالث، بإدانة انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 42 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت، ودولتان ضد.



وأشار المالكي إلى أن اعتماد القرارات، "يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة خطط الضم الإسرائيلية".



والقرارات ليست جديدة، ويتم التصويت عليها بشكل سنوي في دورات انعقاد مجلس حقوق الإنسان الأممي.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم أول يوليو/تموز المقبل، وقال أيضا في تصريحات أخرى إنه يريد ضم نصف المنطقة "ج".



وتشكل المنطقة "ج" 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإسرائيلية الكاملةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.