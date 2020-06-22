تونس.. الجيش ينتشر في "تطاوين" غداة فض اعتصام لمحتجين

تطاوين (تونس)/ هيثم المحضي /الخليج 365

انتشرت قوات من الجيش التونسي، الإثنين، أمام مقرات محلية وأمنية في محافظة تطاوين (جنوب شرق)، غداة فض أمني لاعتصام لمحتجين.

ووفق مراسل الخليج 365، جاء انتشار قوات الجيش، ظهر اليوم، عقب اشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في وسط المحافظة.

وفي سياق متصل، قال الحقوقي التونسي، منصف خبير، للأناضول: "تم الإفراج على 11 محتجا تم توقيفهم أمس".

وأضاف: "في حين رفضت الجهات الرسمية الإفراج عن الناطق الرسمي باسم المعتصمين، طارق الحداد، الذي تم تحويله إلى العاصمة"، دون تفاصيل أكثر.

وقامت قوّات الأمن التونسي، الأحد، بفضّ اعتصام عدد من الشباب في محافظة تطاوين (جنوب) منعوا مرور سيارات الشاحنات البترولية للصحراء، بعد عمليات كرّ وفرّ بين الشباب المعتصم والأمن التونسي، وسط المحافظة.

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وكان المعتصمون يطالبون بالضغط على الحكومة من أجل تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور المبرم بين الطرفين سنة 2017.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.

ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن) وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة .

وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.