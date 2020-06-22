القدس.. وقفة ضد الاعتقالات الإسرائيلية بحق طلاب فلسطينيين

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

تظاهر عشرات الفلسطينيين بمدينة القدس، بينهم نواب في الكنيست (البرلمان)، الإثنين، ضد الاعتقالات الإسرائيلية لطلاب بالمدينة، بتهم بينها رمي الحجارة والمشاركة في مظاهرات.

وحسب مراسل الخليج 365، هتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام معتقل "المسكوبية" في القدس: "لأسرانا الحرية".

وقال النائب العربي في الكنيست أيمن الطيبي رئيس "القائمة العربية المشتركة": "هذه وقفة بمبادرة من الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تهدف لضخّ المعنويات للطلاب الجامعيين المعتقلين داخل هذا المعتقل الرهيب (يقصد معتقل المسكوبية)".

وأضاف في حديثه للأناضول على هامش الوقفة: "نريد أن نصرخ بوجه المحتل، أن هؤلاء الطلاب ليسوا من ضيعة صغيرة، بل وراءهم شعب كامل يناضل من أجلهم".

وتابع: "ما يحدث في القدس من اعتقال للطلاب، ومن استهداف لذوي الاحتياجات الخاصة، وملاحقة محافظ المدينة عدنان غيث ومسؤولين فلسطينيين آخرين، يأتي ضمن سياسية منهجية لأسرلة القدس وتطبيع القدس مع الاحتلال".

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وتابع: "ما يحصل ضد الطلاب هو جزء ضمن خطة لإغلاق ملف القدس".

وختم حديثه بالقول: "لكن القدس بأهلها الشامخين لا يمكن أن تنتهي قضية مدينتهم".

وتشن الشرطة الإسرائيلية اعتقالات بين الحين والآخر ضد طلاب فلسطينيين في القدس، وتوجه لهم اتهامات بينها رمي الحجارة على الجنود، والمشاركة في مظاهرات.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الطلاب المقدسيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، لكن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قال في آخر إحصائية صادرة عنه إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس، بينهم أطفال ونساء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.