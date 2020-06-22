فيتش: "كورونا" وتراجع أسعار النفط يضغطان على بنوك الإمارات

جعفر قاسم/الاناضول

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كرونا.

جاء ذلك في تقرير للوكالة العالمية تحت عنوان "نتائج بنوك الامارات 2019: جودة الأصول تحت الضغط".

وأوضحت أن "الآفاق الائتمانية لبنوك الإمارات من المرجح أن تضعف في 2020 نتيجة أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط".

وأضافت أن "ربحية البنوك في الإمارات ستتضرر من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدخل من الرسوم والأنشطة خارج الإقراض".

Advertisements

وفي 2019، قالت الوكالة "انخفض متوسط هامش صافي الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والمنافسة القوية على الإقراض".

وفيما يتعلق بالأصول، قالت "فيتش" "ظلت جودة الأصول تحت الضغط عام 2019، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات، وكذلك في تجارة التجزئة والجملة والضيافة، وخاصة مراكز التسوق والفنادق، وكان نمو القروض المحلية ضعيفاً وبقيت أسعار العقارات ضعيفة.

وذكرت الوكالة أن ودائع بنوك الإمارات شكلت نحو 80 بالمئة من تمويلاتها في 2019، حيث بلغ متوسط الإقراض إلى الودائع 93.5 بالمئة.

ومثلها مثل باقي دول الخليج، يواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.

ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق "أوبك+" على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الامارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.