سقوط صاروخ كاتيوشا بحرم مطار بغداد الدولي

بغداد /إبراهيم صالح /الخليج 365

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بسقوط صاروخ كاتيوشا داخل حرم مطار بغداد الدولي، الإثنين، دون وقوع خسائر بشرية، وفق معلومات أولية.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "صاروخ كاتيوشا، أطلقه مجهولون، سقط داخل حرم مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع خسائر بشرية جراء سقوط الصاروخ وانفجاره"، مرجحاً أن يكون الصاروخ استهدف معسكرا للقوات والدبلوماسيين الأمريكيين داخل حرم المطار.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما ذكره المصدر.

وهذا رابع هجوم صاروخي يستهدف مواقع تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ مطلع الأسبوع الماضي، وثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار.

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والأسبوع الماضي، شن مجهولون 3 هجمات بصواريخ الكاتيوشا استهدفت مطار بغداد الدولي ومعسكر التاجي والمنطقة الخضراء وسط بغداد، وهي أماكن تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين.

والإثنين، قالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان، إن "القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، وبداخلها صاروخين كاتيوشا معدين للإطلاق في منطقة حي الجهاد، جنوب غربي العاصمة بغداد".

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على مواقع تضم أمريكيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.