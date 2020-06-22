كورونا.. وفاة في الإمارات وإصابات بالمغرب والصومال وفلسطين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الإمارات، الإثنين، تسجيل وفاة واحدة بكورونا، فيما ارتفعت إصابات المغرب والصومال وفلسطين بالفيروس.

وأفادت الصحة الإماراتية، بتسجيل وفاة واحدة و392 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 661 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44 ألفا و925، منها 302 وفاة، و32 ألفا و415 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 195 إصابة، إضافة إلى تعافي 82 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و172، منها 8 آلاف و366 حالة تعاف، بينما استقر عدد الوفيات عند 214.

Advertisements

وفي الصومال، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 33 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 36 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و812، منها 90 وفاة، و818 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 14 إصابة، في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ألف و184، بينها 5 وفيات، و597 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و118 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 471 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و887 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.