مباحثات تونسية - فرنسية حول قضايا إقليمية ودولية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضمن "زيارة صداقة وعمل" لباريس بدأها، الإثنين، وتستغرق يومين.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيس سعيد سيبحث مع ماكرون "سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلا عن التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت أنه كان في استقبال الرئيس سعيد، لدى وصوله مطار باريس لوبورجيه، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ومسؤولون فرنسيون آخرون، بينهم السفير الفرنسي لدى تونس، أوليفييه بوافر دارفور.
وأوضحت أن "هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الدولة (سعيد) إلى فرنسا، منذ بدء تفشّي أزمة كورونا، واتخاذ إجراءات صحية مشدّدة في فرنسا منذ أشهر."
وعامة، هذه هي أول زيارة خارجية للرئيس التونسي منذ إعلان الحكومة التونسية، في 15 يونيو/ حزيران الجاري، الانتصار على جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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