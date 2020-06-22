الهلال الأحمر التركي يفتتح "متجر المحبة" برأس العين السورية

رأس العين/الخليج 365
افتتح الهلال الأحمر التركي "متجر المحبة" الخيري لتوزيع الملابس للمحتاجين في مدينة رأس العين السورية.
ويعد المتجر في رأس العين، الفرع الثامن لسلسلة "متاجر المحبة" التي يفتتحها الهلال الأحمر في سوريا.
حضر مراسم الافتتاح والي ولاية شانلي أورفة التركية، عبدالله أرين، ونوابه، ونائب رئيس الهلال الأحمر التركي أرجان طان، ومنسق المساعدات الإنسانية في سوريا، فاتح كوكجان، وعدد من وجهاء المنطقة.
وسيتفسيد يوميا، مابين 150 و200 محتاج من خدمة التسوق المجاني في المتجر.
وسبق أن افتتح الهلال الأحمر التركي 7 أفرع لمتاجر المحبة، شمالي سوريا، في إدلب، عفرين، أعزاز، الباب، جرابلس وتل أبيض.
وحرر الجيش التركي مدينة رأس العين، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عبر عملية "نبع السلام" التي أطلقها بمشاركة الجيش الوطني السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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