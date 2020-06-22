لاتغتر فهناك نقطة عمياء

سأبدأ بحديث عن النبي ﷺ هذا الحديث يختصر لك حياة كل انسان فينا، مخيف بعض الشيئ ولكن المسلم وصلت له رسالة من الله عز وجل، وهي انك مسؤل عن نفسك و (قلبك) وليس لك عذر .

عن عبد اللَّهِ بن مسعود قال حدثنا رسول اللَّهِ ﷺ وهو الصّادق المصدوق قال: (( إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره،إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها)) ….

الجزئية المخيفة بهذا الحديث هي “إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها….”

نعلم جيداً ان الله جل وعلا، لا يظلم الناس شيئا ..

الله سبحانة وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، السر يكمن في ( اعمال القلوب )، وصدق النية مع الله (والإخلاص) بالأعمال الصالحة وجعلها لله وحده، لا للناس او لشخص تخاف منه او تحتاج منه مصلحه (دنيويه)، القلب يحتاج منا ان نجعله ( نقي، صافي، طاهر ) من شوائب الحسد والحقد والرياء والخبث …، القلب هو محل نظر “الله” عز وجل، كل ما ينتج منك عن طريق “جوارحك” يُترجم ما بداخل “قلبك”، إختر ماذا تريد أن يُختم لك بخاتمة (حسنة أو سيئة ؟ ) ،

الاول الذي تكون نهايتة (النار) في الحديث المذكور، كان يرائي الناس بأعماله الصالحه .. (الرياء) ولَم يكن صادق اولاً مع نفسه وثانياً مع ربه،

فكانت هناك (نقطة سوداء) في قلبه لم يعالجها فربما حصل على فرص في حياتة للرجوع والتصحيح وتحذيرات من الله عز وجل ولكنه لم يعبئ بها فكانت خاتمتة “سيئة ” .

الثاني ربما يكون عاصي ومقصر بعباداته مع الله جل وعلا ولكن في قلبه ( ندم وحزن على أعماله الظاهرة “السيئة” ويريد تغيرها وتصحيحها و عنده صدق بالتوبة ولكن لم يأتي وقتها إلا بالنهاية ويريد الله أن يجمل ويطهر نهايتة بخاتمة حسنة “جزاء نقاء قلبة” .

لا تغتر بنفسك وأعمالك الصالحه، اجتهد على نقاء قلبك وصدقك مع نفسك و مع ربك اطلب الله دائماً الهداية والقبول، وأسأل الله الخاتمة الحسنة لك وللمسلمين.

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راقب قلبك بعد كل

عمل صالح “خفي او ظاهر”

واستغفر ربك دائماً.

كتبه: عبدالرحمن بن خالد