شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض طائرات «مفخخة» أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي أنه جرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية.