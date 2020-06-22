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شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مؤتمر الصحة يستعرض مستجدات الخدمات الطبية وتقييم فاعلية بلازما المتعافين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا يوم غد الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر، دكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر “المستجدات في الخدمات الطبية، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، والعادات الجديدة في المساجد وسيارات الأجرة والنقل المشترك، والأماكن الترفيهية”.
كما يتحدث خلال المؤتمر حسن الهاشمي، مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ويتناول دراسة وتقييم فاعلية بلازما المرضى المتعافين من جائحة كورونا الجديد لعلاج الحالات الحركة المصابة بفيروس كورونا.
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