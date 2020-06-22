شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع مليار و 700 مليون ريال معاشات ضمانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة أودعت في حسابات المستفيدين والمستفيدات، واشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 1,746,593,848 ريالاً.

وأودع 1,445,268,051 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 196,578,816 ريال ، و 104,746,981 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، وأودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.