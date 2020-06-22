Halij.net
وقال جيفري خلال مؤتمر عبر الإنترنت في معهد الشرق الأوسط: ".... نحن لا نقول أن الأسد يجب أن يغادر، نحن نقول أن الأسد وحكومته يجب أن يغيروا سلوكهم. كما أننا لا نقول أنه يجب على الروس الانسحاب".
وأضاف أن الولايات المتحدة تريد "العودة إلى وضع 2011"، أي عندما لم يكن هناك قوات روسية وإيرانية في سوريا، مؤكداً أنه على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة عارضت دائمًا وجود روسيا في سوريا، إلا أنه "ليس من سياستنا محاولة إقناعهم بمغادرتها".
وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكير، في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو، أنه يجب على روسيا "الخروج من الشرق الأوسط" لأنها تلعب "دورًا مدمرًا" هناك.
فيما أصرت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، على الاستقالة الفورية للرئيس السوري بشار الأسد.
كانت هذه تفاصيل خبر جيمس جيفري: أمريكا لا تريد من الأسد "التنحي" وإنما تغيير السلوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.