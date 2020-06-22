جيمس جيفري: أمريكا لا تريد من الأسد "التنحي" وإنما تغيير السلوك

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واشنطن - سبوتنيك. وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لا تصر على الاستقالة الفورية للرئيس السوري بشار الأسد وانسحاب روسيا من الجمهورية العربية.

وقال جيفري خلال مؤتمر عبر الإنترنت في معهد الشرق الأوسط: ".... نحن لا نقول أن الأسد يجب أن يغادر، نحن نقول أن الأسد وحكومته يجب أن يغيروا سلوكهم. كما أننا لا نقول أنه يجب على الروس الانسحاب".

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد "العودة إلى وضع 2011"، أي عندما لم يكن هناك قوات روسية وإيرانية في سوريا، مؤكداً أنه على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة عارضت دائمًا وجود روسيا في سوريا، إلا أنه "ليس من سياستنا محاولة إقناعهم بمغادرتها".

وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكير، في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو، أنه يجب على روسيا "الخروج من الشرق الأوسط" لأنها تلعب "دورًا مدمرًا" هناك.

فيما أصرت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، على الاستقالة الفورية للرئيس السوري بشار الأسد.