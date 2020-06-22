ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أشارت إلى أن اللاعب السابق وعضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة، تعرض، الأسبوع الماضي لارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة وضعف حاد في جسده، ناتج عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتدهورت حالته، بعد خروجه من المستشفى، الخميس الماضي، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.
وكان راضي يستعد للحاق بطائرة من أجل العلاج في العاصمة الأردنية عمان حيث تستقر عائلته، وفي آخر تصريحاته، السبت، قال راضي عبر تسجيل فيديو: "كنت أعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت أن أنام. أشعر في بعض الأحيان بصعوبة بالتنفس وهذا أمر طبيعي".
وتأتي وفاة راضي بعد أسابيع من وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بفيروس كورونا.
© Sputnik /
ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي قبل وفاته بفيروس كورونا… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.