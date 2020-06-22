وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد، أمس الأحد، أن شخصا مصابا بكورونا لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال زيارة عائلية، ما تسبب بإصابة 21 فردا من 4 عائلات بالعدوى بينهم كبار سن وأطفال، لافتًا إلى أن بينها اثنين في حالة حرجة".
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وأضافت الوزارة أن أحد المصابين يرقد حاليًا في العناية المركزة لخطورة حالته.
وسجلت السعودية اليوم الاثنين 3393 حالة إصابة جديدة و40 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 161005 حالات بينها 1307 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني تواليا... مصاب في السعودية ينقل كورونا لـ 24 شخصا بسبب المصافحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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