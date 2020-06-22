لليوم الثاني تواليا... مصاب في السعودية ينقل كورونا لـ 24 شخصا بسبب المصافحة

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد، أمس الأحد، أن شخصا مصابا بكورونا لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال زيارة عائلية، ما تسبب بإصابة 21 فردا من 4 عائلات بالعدوى بينهم كبار سن وأطفال، لافتًا إلى أن بينها اثنين في حالة حرجة".

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وذكرت وزارة الصحة أن الشخص المصاب كان في مناسبة عائلية وبسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة نقل العدوى لـ24 شخصًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة أن أحد المصابين يرقد حاليًا في العناية المركزة لخطورة حالته.

وسجلت السعودية اليوم الاثنين 3393 حالة إصابة جديدة و40 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 161005 حالات بينها 1307 حالات وفاة.