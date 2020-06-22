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القضاء الجزائرى يسمح لأويحيى بحضور جنازة أخيه مكبلا بالأصفاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح القضاء الجزائري للوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحي بالمشاركة في جنازة شقيقه المحامي الراحل العيفة أويحي، وأصدرت المحكمة قرارا خاصا يتيح له الخروج من السجن ليحضر مراسم الدفن، ووري جثمان شقيق أويحيى، مساء يوم الإثنين، بمقبرة قاريدي ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، ولم يتمكن الوزير السابق من المشاركة في صلاة الجنازة.

 

وتم جلب أويحيى بعد حوالى ساعة من إتمام مراسيم الدفن، وظهر مكبلاً بالأغلال ومرتديا كمامة الحماية من فيروس ، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ليقرأ الفاتحة على روح شقيقه ويغادر المكان.

 

ولم تشهد الجنازة حضورا بارزا، عدا أصدقاء الفقيد وزملاء الراحل في المهنة، بينما حضرت الصحافة الجزائرية بأعدادٍ كبيرة لتغطية الحدث.

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ولم يكن المحامي الراحل مؤيدا لأخيه، بل إنه أبدى مواقف معارضة للسلطة خلال تولي أويحيى لمنصبه وسبق له أن دعا أخاه إلى الانسحاب من الحياة السياسة.

 

 

 

 

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