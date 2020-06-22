الهلال الأحمر بفلسطين: 8 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز الحمرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الهلال الأحمر بفلسطين عن إصابة 8 مواطنين، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا شمال أريحا.

وأضاف الهلال الأحمر - في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الاثنين - أت أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وأربعة آخرين بالغاز المسيل للدموع، وجميعهم تم علاجهم ميدانيًا.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق اليوم، حاجز الحمرا وجميع مداخل مدينة أريحا، لمنع وصول المواطنين إلى الفعالية المركزية الرافضة لضم الأغوار، ما أدى لاحتجاز عشرات الحافلات.

وفي سياق آخر، أصيب شاب برصاص حي في قدمه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية عابود شمال غربي رام الله، وتم نقل الشاب للمستشفى.

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