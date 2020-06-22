كورونا.. 7 وفيات في الجزائر و4 بالكويت

الجزائر، الكويت/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الإثنين، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصدت الكويت 4 حالات.

وأفادت الصحة الجزائرية، بتسجيل 7 وفيات و149 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 137 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و920، منها 852 وفاة، و8 آلاف و559 حالة تعاف.

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وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و641 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 530 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 40 ألفا و291، منها 330 وفاة، و31 ألفا و770 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و100 ألف، توفي منهم ما يزيد على 471 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و874 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.