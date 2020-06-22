الأمم المتحدة: "الضم" سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الإثنين، من أن خطة الضم الإسرائيلية، "ستقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة له، خلال مهرجان نظمته فصائل فلسطينية في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، رفضا لاعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وقال ميلادينوف: "خطة الضم ضد القانون الدولي وستقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية".

ودعا إلى "تحرك دولي، وبذل كل ما هو متاح لإنقاذ عملية السلام، عبر مفاوضات تفضي لإقامة دولة فلسطينية".

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وأضاف المسؤول الأممي: "المجتمع الدولي عمل خلال 25 عاما من اجل إقامة الدولة الفلسطينية، ويجب الاستمرار في العمل حتى تحقيق هذا الهدف".



وشارك في المهرجان بمدينة أريحا المئات من الفلسطينيين وشخصات رسمية، وقناصل عدة دول منها الصين والأردن وبريطانيا، إضافة لممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كوهان فون بورغسدورف، وفق مراسل الخليج 365.

ومنع الجيش الإسرائيلي مرور عشرات الحافلات التي تقل فلسطينيين كانوا متوجهين للمشاركة في المهرجان.

وتعتزم إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، مطلع يوليو المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.