الجزائر.. أحمد أويحيى يشارك في جنازة شقيقه "مكبل اليدين"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



شارك رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، المسجون منذ نحو عام ويحاكم في قضايا فساد، الإثنين، في جنازة شقيقه بالعاصمة الجزائر، وهو مكبل اليدين.



وظهر أويحيى، في صور نقلتها فضائيات محلية خاصة، منها "الشروق نيوز"، خلال مشاركته في جنازة شقيقه المحامي "العيفة"، في مقبرة غاريدي بالعاصمة، مكبل اليدين، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات نخبة تابعة لـ"الدرك الوطني" (تابع لوزارة الدفاع).



والأحد، توفي المحامي العيفة أويحيى، إثر سكتة قلبية أصابته أثناء مشاركته ضمن هيئة دفاع عن شقيقه أحمد، خلال جلسة محاكمة بقضية فساد، في محكمة "سيدي محمد"، بالعاصمة.



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وفي هذه القضية يُحاكم "أويحيى" رفقة وزراء سابقين (كلهم في السجن) بتهم فساد تخص منح صفقات بطرق مشبوهة في الأشغال العامة لشركة إنشاءات يديرها علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية سابقا (أكبر تجمع لرجال الأعمال بالجزائر)، وكان مقربا من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).

وسُجن أويحيى في يونيو/حزيران 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019.



وشغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.