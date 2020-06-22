عالقو "كورونا".. عودة 440 سودانيا من مصر

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، وصول 440 من رعاياها على متن 10 حافلات، بعد أن كانوا عالقين في مصر، منذ مارس/ آذار الماضي، ضمن تداعيات جائحة "كورونا".

وكان في استقبال العائدين عضوا مجلس "السيادة" الانتقالي، صديق تاور وعائشة موسى، في مجمع "مصعب بن عمير" (سكن طلابي) جنوبي العاصمة الخرطوم، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن عودة هؤلاء العالقين جاءت بمبادرة من نادي رجال الأعمال السوداني (غير حكومي).

وقال رئيس النادي، زاهر صديق البشير، إن 10 حافلات وصلت السودان، وعلى متنها 440 شخصا.

وأعرب عن استعداد نادي رجال الأعمال للتكفل بالاستضافة والإعاشة والرعاية لمدة خمسة عشر يوما للعائدين (مدة الحجر الصحي الخاص بالفيروس).

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وأضاف البشير أن رحلات العالقين ستأتي تباعا من مصر.

وأعلنت الخرطوم، الأحد، عودة 952 سودانيا، كانوا عالقين في عدة دول، على متن سبع رحلات جوية.

وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين في دول عديدة، على خلفية "كورونا"، بأكثر من 10 آلاف.

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي إصابات "كورونا" في السودان 8 آلاف و698، بينها 533 وفاة، و3 آلاف و460 حالة تعافٍ.

وإجمالا، أصاب "كورونا" نحو 9 ملايين و99 ألف شخص في العالم، توفى منهم قرابة 472 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و873 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.