"القطرية".. أكثر من 270 رحلة أسبوعيا إلى 45 وجهة حول العالم

جعفر قاسم/الخليج 365

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، الإثنين، إنها زادت عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات حول العالم، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في حجوزاتها مع تخفيف القيود المفروضة على السفر.



وذكرت الشركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أنها ساعدت أكثر من 1.8 مليون شخص على العودة إلى بلدانهم في ذروة القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا.



وأضاف البيان "في وقت علق العديد من شركات الطيران عميلاتها، ساعدت القطرية 1.8 مليون مسافر على العودة الى بلدانهم، وذلك لثقنهم بالناقلة الوطنية لدولة قطر".

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واستأنفت القطرية، الاسبوع الماضي رحلاتها الى اسطنبول وبودابست ودار السلام ودكا ونيويورك.

وقالت في بيانها اليوم، انها زادت عدد رحلاتها الى كل من: أثينا، ودالاس فورت وورث، ودبلن، إسلام أباد، وجاكرتا، وكراتشي، ولاهور وميلان وروما وسنغافورة "في ظل الارتفاع الملحوظ في الحجوزات"

واضافت انها باتت تسير رحلات تزيد عن 270 رحلة إسبوعياً، إلى ما يزيد عن 45 وجهة جول العالم.

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