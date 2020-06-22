إصابة 8 فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب 8 فلسطينيين، بجروح وحالات اختناق، مساء الإثنين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 أخرى نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع، على حاجز "الحمراء" في منطقة الأغوار.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن المواجهات اندلعت عقب منع الجيش الإسرائيلي مرور مركبات وحافلات فلسطينية، من الحاجز، كانت قادمة من شمال الضفة الغربية، ومتجهة للمشاركة بمهرجان في أريحا، رفضا لخطط الضم الإسرائيلية.

وبين الشهود أن الجيش منع عشرات الحافلات التي تقل مشاركين في المهرجان، من المرور، بعد إغلاق الحاجز.

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ونظمت فصائل فلسطينية في أريحا، شرقي الضفة الغربية، مهرجانا، رفضا لخطة "الضم"، شارك فيه قناصل وشخصيات رسمية.

ومن أبرز المشاركين، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، والقنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، والسفير الصيني لدى فلسطين كواه وي، والسفير الأردني محمد أبو وندي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، وقال أيضا في تصريحات أخرى إنه يريد ضم نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإسرائيلية الكاملة.

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