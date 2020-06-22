إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة المحتلة

زين خليل/الخليج 365

أُصيب فلسطيني، الإثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى إلقاء صخور وزجاجات حارقة على سيارات مدنية.

جاء ذلك وفق بيان للجيش الإسرائيلي، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال الجيش إن مقاتليه رصدوا قرب قرية دير أبو مشعل، غربي رام الله، فلسطينيين اثنين يلقيان الصخور والزجاجات الحارقة على سيارات مدنية تسير على طريق قريب.

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وأضاف أن عناصره ردوا بإطلاق النار عليها، وأصابوا أحدهما، فيما نجح الثاني في الفرار، وجار البحث عنه، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح بيان الجيش حالة الفلسطيني المصاب.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة مع عزم إسرائيل ضم ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحتها الشهر المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.