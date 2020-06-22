زين خليل/الخليج 365
أُصيب فلسطيني، الإثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى إلقاء صخور وزجاجات حارقة على سيارات مدنية.
جاء ذلك وفق بيان للجيش الإسرائيلي، اطلعت عليه الخليج 365.
وقال الجيش إن مقاتليه رصدوا قرب قرية دير أبو مشعل، غربي رام الله، فلسطينيين اثنين يلقيان الصخور والزجاجات الحارقة على سيارات مدنية تسير على طريق قريب.
وأضاف أن عناصره ردوا بإطلاق النار عليها، وأصابوا أحدهما، فيما نجح الثاني في الفرار، وجار البحث عنه، وفق المصدر ذاته.
ولم يوضح بيان الجيش حالة الفلسطيني المصاب.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة مع عزم إسرائيل ضم ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحتها الشهر المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.