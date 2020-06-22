مع ارتفاع الإصابات.. الجيش الإسرائيلي يستأنف العمل بقيود كورونا

زين خليل / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استئناف العمل بقيود كان قد فرضها على جنوده للحد من تفشي فيروس كورونا، على وقع تزايد معدلات الإصابة، بحسب إعلام عبري.

ووفق قناة "كان" الرسمية، في هذه المرحلة لن يحظر الجيش الإجازات، لكن الجنود سيتلقون تعليمات بالاستعداد للبقاء في قواعدهم مدة شهر.

وحظر الجيش على جنوده استخدام القطارات في تنقلاتهم، كما طالبهم بالتقليل من التواجد في الأماكن المغلقة بما في ذلك النوادي.

كما أعلن الجيش استئناف العمل بنظام "الكبسولات"، بحيث يدخل كل جندي عائد من إجازة، يخدم في وحدة مغلقة، في كبسولة محمية خمسة أيام، وذلك لمنع الإصابة الجماعية بالعدوى، حسب المصدر ذاته

كما ستقتصر المراسم العسكرية على 150 مشارك على أن تجرى في أماكن مفتوحة، ولن يزيد عدد المشاركين في اجتماعات داخل الجيش عن 50 في أماكن مغلقة و100 في أماكن مفتوحة.

وتقضي التعليمات الجديدة، بأن يحافظ كل جندي على مسافة مترين عن زميله.

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والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن دخول 3 من قادته للحجر الصحي عقب مخالطتهم لمصابين.

والقادة الثلاثة هم، قائد المنطقة الجنوبية "هيرتسي هاليفي"، وقائد المنطقة المركزية الجديد "تامير يدعي" ورئيس شعبة معالجة البيانات ودفاع السايبر "ليئور كرملي".

وبلغ عدد المصابين بكورونا في الجيش الإسرائيلي 69 مصابا، كما أخضع 3 آلاف و200 للحجر الصحي.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش إجراءات احترازية للحد من تفشي كورونا، من بينها إلزام الآلاف من جنوده منذ نحو شهر بالبقاء في قواعدهم مع حرمانهم من الإجازات.

والسبت، أعلن "مركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا" التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، دخول إسرائيل موجة ثانية من تفشي الفيروس، حيث تزايد متوسط الإصابات من 16 حالة يوميا في الأسبوع الثالث من مايو/آيار الماضي إلى أكثر من 200 إصابة حالياً.

وسجلت إسرائيل منذ منتصف ليل الأحد 165 إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 20 ألفا و830، بينهم 306 حالات وفاة و15 ألفا و705 متعافين.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، رفع قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة من 200 شيكل (نحو 58 دولار) إلى 500 (حوالي 145 دولار)، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.