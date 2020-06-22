الدفاع التركية: "مخلب النمر" مستمرة بنجاح

أنقرة/ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، إن عملية "مخلب النمر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها.

ونشرت الوزارة مشاهد للعملية عبر حسابها على موقع تويتر.

وفجر الأربعاء، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.