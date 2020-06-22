كورونا.. 67 وفاة في العراق و9 إصابات بالأردن

العراق، الأردن/ الخليج 365

أعلن العراق، الإثنين، تسجيل 67 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 9 إصابات بالفيروس.

وأفادت الصحة العراقية بتسجيل 67 وفاة، وألف و808 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 850 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 ألفا و676، منها ألف و167 وفاة، و14 ألفا و785 حالة تعاف.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 12 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و42، منها 751 حالة تعاف، بينما توقفت الوفيات عند 9.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و93 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 471 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و868 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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