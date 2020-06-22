كورونا.. 3 وفيات في البحرين و16 إصابة بلبنان

البحرين، لبنان/ الخليج 365
أعلنت البحرين، الإثنين، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت لبنان 16 إصابة بالفيروس.
وأفادت الصحة البحرينية بتسجيل 3 وفيات، و434 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 629 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و764، منها 64 وفاة، و16 ألفا و419 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 53 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و603، منها 32 وفاة، ألف و77 حالة تعاف.
وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و87 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 471 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و865 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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