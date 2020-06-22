الجيش اليمني: مقتل 23 من مسلحي "الحوثي" شرقي صنعاء

مبارك محمد /الخليج 365-المرحلون من أبناء المحافظات الشمالية وصلوا محافظة المهرة (ِشرق)، وفق مصدر محلي.

-الناشط الإعلامي عبدالله بدأهن المعروف بانتقادات للإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي تم اقتياده لمقر عسكري بعاصمة سقطرى، وفق مصادر محلية.

- وزارة الإعلام اليمنية طالبت المجلس بإطلاق سراح بدأهن "فورا دون قيد أو شرط".

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) باليمن، في ترحيل العشرات من أبناء المحافظات الشمالية، من جزيرة سقطرى، عقب 3 أيام من السيطرة عليها، حسب مصدر محلي.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة المهرة (شرق) للأناضول، بـ"وصول العشرات من أبناء المحافظات الشمالية الذين تم ترحليهم من سقطرى مساء الأحد، إلى سواحل المهرة"، دون توضيح سبب الترحيل.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن "المرحلين وصلوا عبر قوارب صغيرة، وهم في حالة مزرية جراء السفر ما يقارب 18 ساعة".

وفي وقت لاحق اليوم، قالت مصادر محلية للأناضول، إن "قوات المجلس الانتقالي اختطفت الناشط الإعلامي، عبدالله بدأهن".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم التصريح بهويتها: "القوات اقتادت بدأهن، إلى مقر عسكري في المنطقة الغربية لمدينة حديبو عاصمة سقطرى".

وبدأهن هو أحد الناشطين الإعلاميين في سقطرى، ودائم الانتقاد لممارسات الإمارات في الأرخبيل والقوات المدعومة منها والتي يطلق عليها "مليشيات".

واستنكرت وزارة الإعلام اليمنية، "ما يتعرض له بدأهن من اختطاف من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى".

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وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، طالبت الوزارة بـ"إطلاق سراح بدأهن فورا دون قيد أو شرط".

بدورها، حذرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، في تغريدة عبر "تويتر"، من "تصاعد وتيرة الانتهاكات" بعد إسقاط السلطة المحلية في محافظة سقطرى.

وقالت الصراري: "غياب المؤسسات الرسمية يساهم في رفع مؤشر الانتهاكات، وكذلك التعدي على الحريات العامة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية".

والجمعة، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على مقر السلطة المحلية بسقطرى (جنوب)، إثر انسحاب القوات الحكومية، عقب ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.

وبالتزامن اعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان، هذا الفعل "اعتداء غاشم وتمرد وانقلاب واضح على السلطة الشرعية، ورد عدواني ومستهتر على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض (أغسطس/ آب 2019)".

وأفشلت القوات الحكومية، في 30 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام حديبو.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت الأمور بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.