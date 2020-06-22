"برقة الليبية": تصريحات السيسي "تجاوزت" المواثيق الدولية

ليبيا/ الخليج 365

أعلنت هيئة البرقاوية الليبية رفضها تصريحات الرئيس المصري مؤخرا بشأن ليبيا، واعتبرتها "تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".



جاء ذلك في بيان اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية (إقليم برقة في الشرق) نشره حساب عملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

ودعت الهيئة، الإثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما اعتبرته بـ"الاختراق المصري" للأعراف والمواثيق الدولية بشأن ليبيا.



وقال البيان: "تصريحات الرئيس المصري تتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعد تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".

وأضاف: "ليبيا، دولة ذات سيادة ولا يحق لأحد أن يتحدث بشأنها إلا حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات بإجماع المجتمع الدولي".

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وتابع: "نذكر المجتمع الدولي وندعوه لتحمل مسؤوليته تجاه الاختراق المصري للمواثيق والقوانين وتدخله في الشأن الداخلي للدولة الليبية".

وأوضح البيان: حريصون على المصالحة الوطنية ووحدة الصف الليبي ونبذ التطرف ولغة العنف (...) وحريصون على أمن دول الجوار وشعوبها والذين تربطنا بهم أواصر الدين والدم".

والسبت، قال الرئيس المصري، خلال تفقده وحدات من قوات جيشه بمحافظة مطروح (غرب) المتاخمة للحدود مع ليبيا، إن "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

واعتبر السيسي، أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) بات يتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".

ومع تراجع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية".

وحقق الجيش الليبي، مؤخرا، انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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