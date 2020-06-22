ماذا نعني بمفهوم العلاقات العامة ؟

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العلاقات العامة والجدل الكبير بينها وبين المفاهيم الاخرى مثل التسويق والاعلان والاعلام والعلاقات العامة قائمة على تأسيس نمط اوسع من التسويق مع الجمهور والذين يتأثرون بعمل المؤسسة ويؤثرون في عملها والعلاقات العامة يوجد بينها وبين الجمهور تواصل خاص وتعبتر العلاقات العامة من اهم الوظائف حيث تبنى عليها الوظائف الاخرى قد نجمع معلومات عن سلعة او احتياج الجمهور او عن المنشأة بشكل عام وهي عملية من خلالها يتم وضع اهداف تسعى المنشأة الي تحقيقها والعلاقات العامة وظيفة تعبتر من الوظائف الادراية وانوه على بأهمية تخصص العلاقات العامة وضرورة وجوده في جميع المؤسسسات والشركات الكبرى . والعلاقات العامة فن معروف من قديم الزمان وكان يطلق عليه العلاقات الانسانية والعلاقات العامة تعبتر علم له اسس اهداف يستقيم عليها ومن اسسس العلاقات العامة نقاط عدة منها : تكوين علاقات جيدة ومليئة بالثقة بين المؤسسسة وعملائها السمعة الجيدة للمؤسسسة ضرورة اتصال المؤسسة بالجماهير لمعرفته احتياجهم .
كتبه:
سارة حسن الحرز
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