صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا – السليمانية – المعذر – المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي تورط بارتكاب عدة جرائم سطو على المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.