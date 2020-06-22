أمانة منطقة جازان تكثف جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية

نفذت أمانة منطقة جازان خططها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية مع عودة العمل بها ، من خلال فرقها الميدانية للتأكد من تطبيق كافة وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، بأن أمانة منطقة جازان أكدت على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة .

وبين ابن سعيدان بأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الانظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة ، مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية ، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وطالب ابن سعيدان الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.