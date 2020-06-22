آل الشيخ يعتمد تمديد تكليف الخمشي مديراً للتعليم بمحافظة الغاط

سهيل السهيل أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف الأستاذ سليمان بن عبدالله الخمشي مديراً للتعليم بمحافظة الغاط .

ورفع الخمشي شكره وتقديرة لمعالي الوزير على هذه الثقة سائلاً الله أن يوفقه لآداء مهامه على أكمل وجه وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة .

وبهذه المناسبة أبدى منسوبي تعليم الغاط ترحيباً واسعاً لهذا القرار لمايتميز به تعليم الغاط من تطور لتحقيق اهداف الوزارة والرقي بالعملية التعليمية والتربوية

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