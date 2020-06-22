مدني عسير يكمل إستعداده لموسم الصيف

أكملت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير كافة إستعداداتها لموسم صيف هذا العام من خلال تغطية المواقع السياحية التي يكثر إرتيادها من قبل زوار المنطقة بخدمات الدفاع المدني وذلك من خلال إستحداث عدد من مراكز الدفاع المدني المؤقتة وتجهيزها بفرق الإطفاء والإنقاذ كما تم نشر دوريات السلامة والقيام بمسح شامل لمواقع الإيواء السياحي ومدن الألعاب والمواقع الترفيهية وذلك للتأكد من توفر إشتراطات ووسائل السلامة وإزالة مسببات الحوادث .

كما يشارك مدني عسير في مبادرة حسن الوفادة والتي تستهدف زوار المنطقة في صيف هذا العام وذلك في نسختها الثانية تحت شعار

” مرحباً ألف في عسير – تنزه بحذر ”

حيث تشهد المنطقة كل عام توافد العديد من الزوار في مثل هذا الوقت.