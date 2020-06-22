شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوجه نصائح مهمة لحل مشكلة توقف حساب «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني سالم الحربي مجموعة من النصائح المهمة لحل مشكلة توقف حساب المستفيد في “تويتر”.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هناك أكثر من شخص راسلني بسبب توقف حساباتهم عبر تطبيق “تويتر”، مضيفا أن “تويتر” انتهجت نفس سياسة سناب بخصوص إيقاف الحسابات وحظر الأجهزة.

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ونصح الخبير التقني سالم الحربي بما يلي:

1- لو توقف الحساب مباشرة مباشرة سجل خروج منه.

2- عند فتح حساب جديد لا تقم بفتح الحساب من نفس الجهاز المحظور، ولكن افتح حسابك من جهاز آخر وبعدها سجل دخول + استخدم تطبيق vpn.