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قطر تسجل حالة وفاة بكورونا والإصابات الجديدة تتجاوز ألف حالة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل  حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى  99 وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل  1034  إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى  88403 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 1637 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى  69956 حالة.

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ولفت البيان إلى فحص  3778 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى  .324570

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

 

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