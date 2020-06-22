الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي" يتفقان على هدنة وبدء محادثات

ونشر السفير، محمد الجابر، سلسلة تغريدات قال فيها "استمرارا لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء، ورأب الصدع وتوحيد الصف، فقد استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".

​وتابع "بذلت المملكة ودول التحالف منذ توقيع اتفاق الرياض جهودا مستمرة لتحقيقه، وقد واجه ذلك تحديات مختلفة أدت إلى تعطله، وخروجه عن مساره... وتتطلب هذه المرحلة إرادة سياسية وتعاونا جادا من طرفيه خدمة للمصلحة الوطنية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها خدمة للشعب اليمني والرفع من معاناته".