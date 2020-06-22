أمير تبوك يكشف عن قرار "إنساني" من ولي العهد بشأن مشروع نيوم

وأمر ولي العهد بمنح قطعة أرض وسكن جاهز مجانا لكل واحد من أهالي المنطقة، كما وجه بصرف تعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم.
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ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية.
المشروع سيكون إحدى أهم ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.
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