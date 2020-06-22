الداخلية المصرية تكشف تفاصيل "صورة الغش الجماعي" في الثانوية العامة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة من الطلاب داخل لجنة امتحان، يجتمعون حول طالب، بينما يظهر في الصورة طالب آخر يكتب في ورقة الإجابة الخاصة به.

وقالت الوزارة إنه بالتحقيق "تبين إدعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة أثناء امتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة في أثناء استلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذي وزع عقب انتهاء فترة امتحان اللغة العربية، وأنها صورت الطلاب وادعت وجود غش جماعي، وبثت تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأشارت الوزارة إلى أن "أولياء أمور الطلبة تقدموا ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم، والادعاء بواقعة الغش الجماعي، حيث تبين صحة موقف الطلبة، وضبطت المُدرسة وأحيلت للنيابة العامة".

قال وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، أمس، إن "الوزارة حددت اليوم 20 لجنة امتحانات ثانوية عامة، حدث بها مشاكل في أول امتحانات للثانوية العامة".

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جاء ذلك خلال مداخلة تليفزينية للوزير على فضائية "MBC مصر"، حيث أكد شوقي أن "نسبة النجاح في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، بلغ 98%؜ بالنسبة لإدارة اللجان".

وأضاف أن "مجموع الطلاب الذين تم ضبطهم بأدوات غش الإلكتروني، بلغ 9 طلاب فقط، من مجموع 652 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان.

وأكد أن "امتحان اللغة العربية كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط".

وأوضح أنه "لم يتم رصد أي تقصير في توزيع الكمامات، معبرا عن أمله في التزام الطلاب بارتداء الكمامات".

يذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أدوا أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية في 3313 لجنة علي مستوي الجمهورية.