طهران - سبوتنيك. وبحسب وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني جاءت تصريحات قاليباف خلال استقباله السفير السوري لدى طهران اليوم.
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وقال قاليباف: "نرى اليوم أن أعداء سوريا وإيران والشعوب الإسلامية تشعر بخيبة أمل، وإذا بدأوا بتطبيق العقوبات الاقتصادية، فإن السبب هو أنهم قد فشلوا في الحرب العسكرية".
وأضاف قاليباف: "لطالما اعتبرنا أن سوريا الخط الأول لجبهة المقاومة التي بدأت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وازدادت قوة مع مرور الوقت".
من جانبه، أكد السفير السوري لدى طهران عدنان محمود "أهمية الإنجازات الإستراتيجية التي تحققت في سوريا وشدد على ضرورة الحفاظ على الإنجازات".
ودخل "قانون قيصر"– نظام عقوبات أمريكية جديد على الدولة السورية- حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الإيراني يتحدث عن العقوبات و"هزيمة الأعداء" في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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