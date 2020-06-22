سفير السعودية لليمن: اتفاق حكومة اليمن والانفصاليين على هدنة وبدء محادثات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد الجابر سفير السعودية لدى اليمن، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى اتفقتا على وقف إطلاق النار، وتعتزمان بدء محادثات فى السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام.
وقال السفير محمد الجابر على تويتر، "استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى لطلب وقف إطلاق نار شامل فى أبين وإيقاف التصعيد فى كل المحافظات بكافة اشكاله، وبدء لجان الطرفين فى الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".
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