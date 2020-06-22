شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ غرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، ضبط منصة لإطلاق الصواريخ غرب العاصمة بغداد، وذكرت الخلية- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، بعد ظهر اليوم الاثنين، وبداخلها صاروخان نوع كاتيوشا معدة للإطلاق فى منطقة حى الجهاد جنوب غربي العاصمة بغداد".

وكانت القوات الأمنية العراقية، دمرت اليوم الاثنين، عددا من الزوارق لعناصرعصابات داعش الارهابية فى صلاح الدين، وقال بيان لخلية الاعلام الامني أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، إن قوات اللواء الثاني في فرقة الرد السريع باشرت بعمليات ابطال العراق المرحلة الثالثة ضمن قاطع المسؤولية، ودمرت عددا من الزوارق لعناصر عصابات داعش الارهابية في نهر اقصو في شمال غرب امرلي، ومازالت عملية التطهير مستمرة.

Advertisements

وانطلقت اليوم الاثنين، عملية "أبطال العراق" المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن العملية اشتركت فيها وزارة الدفاع من خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من ( قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى) وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، ووزارة الداخلية، قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وأفواج سوات والتكتيكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك فى هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.