مجلس الوزراء الفلسطينى: الرد الشعبى أساس الحراك الدولى الرافض لمخططات الضم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزارء الفلسطينى خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، أن الرد الشعبى أساس الحراك الدولى الرافض لمخططات الضم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس الوزراء محمد اشتية أوضح خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية، أن اجتماعا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والحكومة سيعقد يوم الأربعاء المقبل بالأغوار.

وقرر المجلس تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار.

وأكد السماح بإقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة، وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، والذي يحصر عدد المحتفلين فيها بما لا يزيد عن خمسين شخصا

وأشار مجلس الوزراء إلى أن عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة تسير بيسر والنتائج في منتصف يوليو المقبل .

على صعيد أخر ...شدد على أن خطط إجلاء العالقين خارج فلسطين تسير وفق البرنامج المعد حيث سيتم اجلاء العالقين في تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري وصولا إلى إجلاء جميع العالقين في أقرب وقت ممكن.

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