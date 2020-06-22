الخارجية الروسية: بوجدانوف وقرقاش يبحثان هاتفيا الأوضاع فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الإماراتي، مشيرا إلى أن بوجدانوف وقرقاش ناقشا الوضع السياسي والعسكري في المنطقة مع التركيز على الأوضاع في ليبيا واليمن، وكذلك الوضع في منطقة الخليج.

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