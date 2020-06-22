الجيش اليمنى يوجّه ضربة قاسية لمليشيا الحوثى فى جبهة "قانية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّهت قوات الجيش اليمنى، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم /الاثنين/، ضربة قاسية لميليشيات الحوثي في جبهة "قانية" شمالي محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري - لم تسمه - قوله: إن أبطال الجيش اليمني والمقاومة تمكنوا من قتل مجاميع من عناصر الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع في جبهة (قانية)، وأوقعوا العديد من تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار.

وأشار المصدر، إلى أن مدفعية الجيش استهدفت العناصر الهاربة، وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم، وقتل من كانوا على متنها.. فيما استهدف طيران التحالف بعدة غارات، مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي بذات الجبهة ودمرت عربات مدرعة و3 أطقم.

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