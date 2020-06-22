شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تكذب ادعاءات نظيرتها الإثيوبية بخصوص ملء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبت وزارة الخارجية السودانية ، ما قاله وزير الخارجية الإثيوبى غيدو أندارغاشيو ، بأن كل من الخرطوم والقاهرة وافقتا على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين لصحيفة (السودانى) اليوم الإثنين، أن هذا الحديث ليس صحيحا "إطلاقا"، مؤكداً أن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية الملء.

وكان وزير الخارجية الإثيوبى قال فى لقاء تليفزيونى أن مصر والسودان وافقا ومنذ 4 سنوات على ملء السد.

ودعا السودان ، أمس الأحد ، تجنّب التصعيد فى ملف سد النهضة الإثيوبى عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

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وقال وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، لعدد محدود من الصحفيين: "لا نريد الذهاب إلى التصعيد والتفاوض هو الحل الوحيد"، دون أن يذكر بشكل صريح إلى مسألة إحالة مصر الملف لمجلس الأمن الدولى.

وأوضح عباس أنه تم التوافق على "القضايا الفنية" لكنه أشار إلى وجود "نقاط قانونية" عالقة، وقال أن "توقيع اتفاق (يعد) شرطا أساسيا بالنسبة لنا للبدء فى ملء السد، من حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وشدد عباس على ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد فى الاول من يوليو القادم، بناء على ما تم الإعلان عنه.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه، "إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي"، حسب ما جاء فى بيان للخارجيّة المصريّة.