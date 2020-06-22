شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: سنفعل كل ما بوسعنا لتجنب تسيم ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، الاثنين، أن بلاده ستسعى لتجنب أى محاولات تقسيم لليبيا بسبب النزاع العسكرى الراهن هناك، داعيا إلى حل داخلى توافقي بين الأطراف الليبية.
وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الألماني هايكو ماس إن إيطاليا "ستفعل كل شيء لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا"، لافتا إلى أن "هناك حاجة إلى عملية ليبية ليبية شاملة لتجاوز الأزمة الراهنة.
وشدد دي مايو على أن "الشعب الليبي عانى كثيرا ويستحق أن يكون صانع مصيره من دون تدخلات خارجية.
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