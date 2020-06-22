شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تنمية سودانى: سد النهضة يهدد بجفاف فى السودان وأزمة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دكتور الوليد يدم ماديو، خبير التنمية العالمية، إنه لا توجد دراسة فنية متكاملة عن مشروع سد النهضة الإثيوبي، والمتوفر هو فقط مجرد تقارير استهلالية رُوِّجَ لها على أساس أنها دراسات من قبل "بعض الجهات" كلها تشير إلى ضرورة إعداد دراسة مستفيضة، تقي دول حوض النيل شرور مثل هذه الفيضانات. وفق مواقع إعلامية سودانية.

ولفت ماديو إلى أن أمر سد النهضة الإثيوبي تعدى حق الانتفاع إلى تهديد حياة الشعوب، فقد تنقلب وفرة المياه إلى جفاف يحرم السودان من زراعة دورة واحدة، بل قد تنعدم الكهرباء إذا ما قرر الإثيوبيون استخدام السد كسلاح.

وكان الدكتور اسفاو بينى أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سان ديجو في الولايات المتحدة من خلال موقع قادا الإلكتروني كشف أن سد النهضة لا يمكنه إنتاج 6000 ميجاواط لأنه يحتاج إلى متوسط معدل سريان يبلغ 4700م3/ الثانية بينما يبلغ متوسط سريان النيل الأزرق 2350م3/الثانية، أى نصف المعدل المطلوب لإنتاج 6000 ميجاواط. وفقا لما ذكره الباحث السودانى د. أحمد عبد الله الشيخ بموقع سودانيل.

ولفت التقرير إلى ما ذكره ديل ويتنجتون أستاذ الهندسة المدنية بجامعة كارولينا الشمالية تشاب هيل بولاية كارولينا الشمالية الولايات المتحدة،أن حاجة إثيوبيا من الكهرباء لم تتعد الـ 2000 ميجاوات، وأن استيراد كينيا من الكهرباء الإثيوبية لم يتجاوز الـ 400 ميجاوات، ولإثيوبيا أن تبيع الكهرباء للسودان لكن الخط الحالى الناقل للكهرباء من إثيوبيا للسودان لا تتجاوز حمولته الـ 100 ميجاوات.